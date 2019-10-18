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12:25   18 Октября 2019
Россия

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» ищет новых IT-героев

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» ищет новых IT-героев

Глава Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко рассказал «Экономике сегодня» о целях конкурса «Молодые лидеры Рунета», организатором которого выступает его компания.

Прежде всего он отметил, что событие проходит в России впервые. Решение о проведении далось эволюционным путем и длилось многие годы.

«Находили представителей IT-сферы, готовых быть спикерами, умеющих быть евангелистами технологий, харизматичными и увлекательными в своих рассказах про профессию. И в результате пришли к тому, что это нужно использовать», — поделился собеседник агентства.

В определенный момент стало понятно, что умение «показать себя» должно быть не побочным итогом работы, а изначальным. Именно такие «крутые ребята» могут работать в совершенно разных компаниях сферы.

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» ищет новых IT-героев

«Наша задача — дать им «микрофон», то есть площадку для выступлений. Мы поднимаем их статус, просим популяризировать отрасль и помогать героизации ее представителей», — объяснил глава РАЭК.

Он подчеркнул, что отрасль должна постоянно вбирать новых специалистов, ей не хватает кадров. А демонстрация успешных представителей профессии поможет увлечь и, главное, привлечь новые таланты.

«Все должно быть красиво, завлекательно и молодежно. Еще важнее для нас — показать, что IT-героями могут быть не только те, кто работает в интернет-компаниях. Столько же возможностей проявить себя есть в традиционных отраслях — точнее, в тех, которые  подвергаются сегодня цифровой трансформации. Их достаточно много, в число таких входят даже госкорпорации и госуправление», — привел Плуготаренко пример.

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» ищет новых IT-героев

Вместе с тем, конкурс призван не только выявить новых IT-героев, но и продолжить работать с ними.

«А именно — создать из этих ребят что-то вроде «клуба молодых и успешных», которые могли бы дальше помогать в отборе, а также менторстве на следующих волнах проекта», — констатировал собеседник.

Напомним, что стать участником «Молодых лидеров Рунета» могут специалисты в сфере IT в возрасте от 18 до 35 лет, которые проработали в отрасли более двух лет. Важно быть руководителем направления в профильных компаниях и иметь опыт управления командой от трех человек.

Для регистрации достаточно зайти на сайт, выбрать номинацию, заполнить анкету и презентовать себя в видео-формате. Процедура станет недоступной 14 ноября. Участников ждут масштабные проекты в направлениях разработки, дизайна, менеджмента, маркетинга, контента, поддержки и аналитики. Более того, у них будет возможность построить собственный бренд.

После приема заявок пройдет народное голосование, а затем и само награждение победителей. К тому же, «Молодой лидер Рунета» стал специальной номинацией в конкурсе «Премия Рунета». Победитель также получит специальную награду — статуэтку.

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Автор: Анна Манц
#конкурс #рунет #it-технологии

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