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11:55   18 Октября 2019
Россия

Ученый рассказал, чем грозит России отсутствие своих спутников в космосе

Ученый рассказал, чем грозит России отсутствие своих спутников в космосе

Росгидромету требуется около 14 спутников для независимости в получении данных о космической погоде. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики академика Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев. 

По его словам, Росгидромет из-за отсутствия своих спутников не может оперативно предсказать опасные гелиогеофизические явления, а это грозит значительным экономическим ущербом для страны. 

Ученый сказал, что российскому ведомству достаточно иметь 14 спутников с гелиогеофизической аппаратурой. Речь идет о двух-трех «Метеор-М», трех «Электр-Л», двух «Аркатиках-М», четырех «Ионозонд», «Зонде» и «Предвестнике». 

«Тогда у нас будет до 80–90% собственной информации о Солнце и космической погоде», — добавил Минлигареев.

Журналист РИА Новости задал специалисту вопрос, сколько эта величина составляет сейчас. 

«Не хочу шокировать», — ответил он. 

Росгидромету приходится дополучать информацию с зарубежных спутников, чаще всего со спутников США, сказал ученый. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #погода #росгидромет

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