Ученый рассказал, чем грозит России отсутствие своих спутников в космосе

Росгидромету требуется около 14 спутников для независимости в получении данных о космической погоде. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики академика Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

По его словам, Росгидромет из-за отсутствия своих спутников не может оперативно предсказать опасные гелиогеофизические явления, а это грозит значительным экономическим ущербом для страны.

Ученый сказал, что российскому ведомству достаточно иметь 14 спутников с гелиогеофизической аппаратурой. Речь идет о двух-трех «Метеор-М», трех «Электр-Л», двух «Аркатиках-М», четырех «Ионозонд», «Зонде» и «Предвестнике».

«Тогда у нас будет до 80–90% собственной информации о Солнце и космической погоде», — добавил Минлигареев.

Журналист РИА Новости задал специалисту вопрос, сколько эта величина составляет сейчас.

«Не хочу шокировать», — ответил он.

Росгидромету приходится дополучать информацию с зарубежных спутников, чаще всего со спутников США, сказал ученый.