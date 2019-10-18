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12:08   18 Октября 2019
Россия

Саудовская Аравия инвестирует в чеченский проект по разведению овец

Саудовская Аравия инвестирует в чеченский проект по разведению овец

Саудовский бизнес готов вложиться в несколько крупных проектов в Чечне: один из них поспособствует развитию животноводства в Республике.

Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, анонсировав совместный с Эр-Риядом проект, который создаст в Веденском районе новые рабочие места и поможет развитию чеченского сельского хозяйства. По словам чеченского главы, для предприятия уже готова документация и определен инвестор.

«В частности, фирмы Саудовской Аравии готовы реализовать ряд важных проектов. Один из них — крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Это позволит создать свыше пятидесяти новых рабочих мест», — заявил Кадыров на своей странице ВКонтакте.

Премьер-министру Чечни Кадыров поручил подготовить еще ряд рентабельных проектов для потенциальных инвесторов из СА.

Саудовская Аравия инвестирует в чеченский проект по разведению овец

Ранее российский президент Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета — птицу из семейства соколиных. Разведение этого вида является региональным бизнес-проектом, представленным в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Саудовская Аравия инвестирует в чеченский проект по разведению овец

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Автор: Тимофей Булочкин
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