Саудовская Аравия инвестирует в чеченский проект по разведению овец

Саудовский бизнес готов вложиться в несколько крупных проектов в Чечне: один из них поспособствует развитию животноводства в Республике.

Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, анонсировав совместный с Эр-Риядом проект, который создаст в Веденском районе новые рабочие места и поможет развитию чеченского сельского хозяйства. По словам чеченского главы, для предприятия уже готова документация и определен инвестор.

«В частности, фирмы Саудовской Аравии готовы реализовать ряд важных проектов. Один из них — крупное овцеводческое предприятие в Веденском районе. Это позволит создать свыше пятидесяти новых рабочих мест», — заявил Кадыров на своей странице ВКонтакте.

Премьер-министру Чечни Кадыров поручил подготовить еще ряд рентабельных проектов для потенциальных инвесторов из СА.

Ранее российский президент Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду камчатского кречета — птицу из семейства соколиных. Разведение этого вида является региональным бизнес-проектом, представленным в сентябре на Восточном экономическом форуме.