Украина признала, что технически не сможет отсоединиться от российской энергосистемы. Как заявил первый замминистра энергетики Украины Виталий Шубин, Киев пытается полностью войти в энергосистему Европы, хотя исторически находится в тесной связке с энергетической системой России.

По словам Шубина, Киев всеми силами пытается как можно скорее отсоединиться от российской энергосистемы, но стоит признать, что сейчас это сделать невозможно. Как заявил украинский министр, Киев планирует в течение ближайших трех лет объединиться в этой сфере с Европой.

Шубин напомнил, что лишь Бурштынский энергоостров соединяется с энергосистемой Европы, а остальная часть страны тесно связана с Россией. Также министр заявил, что цель Украины — полностью перейти на сотрудничество с Европой.