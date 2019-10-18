Минтруд проработает изменение системы оплаты труда в здравоохранении

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с регионами выработает предложения по изменению отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении до 20 сентября 2020 года, сообщил в пятницу, 18 октября, представитель аппарата правительства​​​.

Согласно поручению президента, Минтруд и регионы до 30 апреля 2020 года проанализируют сложившуюся ситуацию с целью выработки до 20 сентября предложений по изменению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Порядок финансирования региональных программ представят правительству к 1 марта 2020 года.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения привлекут и поддержат около 300 тысяч врачей и более миллиона средних медицинских работников. При этом системе не хватает свыше 150 тысяч медработников. Уже предлагали развивать целевое обучение и предоставлять служебное жилье.