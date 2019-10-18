Адвокат уверяет, что убитый дочерьми Хачатурян был психически здоров

Во время пресс-конференции в пресс-центре телеканала «360» адвокат убитого Михаила Хачатуряна Ольга Халикова заявила о том, что он был психически здоров. Более того, он намеревался провести медицинское освидетельствование девочкам, которые его убили. Он хотел узнать, что могло вызвать отклонения. Отметим, что средства на экспертизу у отца были.

«Он был психически здоров. Это клиника неврологии, это не психиатрия. Михаил хотел провести медицинское освидетельствование девочкам, чего они боялись. У него были и дома денежные средства, и в машине денежные средства…», — рассказала адвокат потерпевшей стороны.

Брат покойного Хачатуряна — Арсен уточнил, что согласно медэкспертизе, Михаил не был наркоманом и кроме аспирина в его крови ничего не нашли.

Судебный процесс над Кристиной, Ангелиной и Марией Хачатурян, обвиняемыми в убийстве их отца Михаила Хачатуряна обрел широкий общественный резонанс и получил название «Дело сестер Хачатурян». На момент убийства отца 27 июля 2018 года сестрам было 19, 18 и 17 лет, соответственно. Девушек обвиняют в убийстве по сговору.

Защита утверждает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за домашнего и сексуального насилия.