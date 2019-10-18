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11:24   18 Октября 2019
Россия

России не хватает информации о космической погоде

России не хватает информации о космической погоде

Москва испытывает дефицит информации о космической погоде, которую получает с российских спутников, поэтому РФ вынуждена использовать зарубежные данные, в основном американские, сказал в пятницу, 18 октября, заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Сейчас у РФ в космосе четыре метеорологических спутника с гелиогеофизической аппаратурой — три «Метеора-М» и «Электро-Л». По словам Минлигареева, спутник «Электро-Л» передает информацию в режиме реального времени, а три аппарата «Метеор-М» — шесть раз в сутки, передает РИА Новости.

«Этого явно недостаточно», — добавил он.

Обновлять информацию необходимо как минимум каждые 15 минут, поэтому РФ получает дополнительные данные с зарубежных спутников и по международным каналам обмена.

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Автор: Анатолий Кубарев
#космос #погода #информация #росгидромет

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