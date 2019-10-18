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11:30   18 Октября 2019
Россия

Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы

Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы

Роструд исследовал резюме на своем портале «Работа в России», чтобы понять, представители каких профессий готовы к переезду в другой регион ради трудоустройства.

Больше всех отличились представители просветительской профессии — педагоги. Подобная отметка стояла в 27 процентах резюме преподавателей колледжа и в четверти анкет учителей. За ними идут зоотехники, агрономы, биологи и механики.

Оказалось, что каждый второй специалист в области энергетики готов покинуть родной город ради устройства на должности геофизика, проходчика, оператора по добычи нефти и газа, геолога. Также перемен не боятся врачи, геодезисты, ветеринары и архитекторы.

Вместе с тем, работники сферы обслуживания, такие как продавцы-кассиры, почтальоны, санитары и сторожи, привязаны к региону, в котором проживают. Меньше пяти процентов соискателей подобной работы поставили галочку напротив опции «готов к переезду».

На основе мониторинга Роструд напомнил, что в России реализуется государственная программа по повышению мобильности трудовых ресурсов. Решившемуся на переезд государство предоставляет от 225 тысяч до миллиона рублей. В ведомстве добавили, что работодатель может потратить эти средства на предоставления жилья, компенсацию за переезд, оплату обучения и других расходов, которые связаны с обустройством работника на новом месте. Естественно, это не касается программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

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Автор: Анна Манц
#работа #педагог #переезд #роструд

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