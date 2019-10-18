Экс-помощник директора ФБР рассказал, как педофилы ищут жертв на Facebook

Facebook превратился в рассадник детской порнографии. Такое заявление сделал экс-помощник директора ФБР Кевин Брок в статье для зарубежного издания The Hill. Эксклюзивный перевод статьи опубликовало агентство «ПолитРоссия».

По мнению Брока, Facebook и Instagram давно превратились в рассадник детской порнографии. Он подчеркнул, что ситуацию усугубит планируемое Марком Цукербергом обновление по шифрованию. Экс-директор также призвал родителей не выкладывать фотографии несовершеннолетних детей в Сеть, напомнив, что популярные социальные сети представляют «сокровищницу откровенных образов миллионов детей».

«Поймите это, родители: когда вы размещаете изображение своего ребенка в Интернете, вы теряете контроль над ним. Это охотничьи угодья, обновляющиеся каждый день, для отвратительных личностей, живущих среди нас», – пишет Брок.

По словам бывшего помощника директора ФБР, при помощи Facebook педофилы ищут детей для растления или для вымогательства откровенных фото. Он рассказал, что преступники ищут детей, которым еще не исполнилось пяти лет, потому что они слишком малы, чтобы понять и рассказать, что с ними делают. Для людей, расследующих подобные преступления, это обыденность, напомнил он, а вот обыватели могут не заметить таких ужасающих вещей.