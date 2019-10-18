Совфед раскритиковал Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции

Член Совфеда Константин Косачев раскритиковал американского президента Дональда Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции. По словам российского сенатора, договор было бы правильно оценивать положительно.

Как написал Косачев на своей странице в Facebook, благодаря договору, противоборствующие стороны в Сирии смогут приостановить применение силы. Также он отметил, что курдские ополченцы смогут отвести свои силы от границы с Турцией за пределы ранее обозначенной тридцатикилометровой «зоны безопасности». Сенатор пишет, что своим заявлением Трамп признал право Турции на создание этой зоны и предложил признать его курдам и властям Сирии.

По мнению Константина Косачева, своим заявлением о «великом достижении» Трамп решил показать Конгрессу США, что держит ситуацию под контролем. При этом в Конгрессе Трампу не верят и готовят новый пакет санкций против Турции, отмечает Косачев.

Турция и США достигли соглашения, согласно которому Анкара на 120 часов приостанавливает проведение антитеррористической операции «Источник мира» на севере САР. За это время курды-радикалы должны отойти от «зоны безопасности» на границе с Турцией. Если курды-террористы не сдадут тяжелое вооружение и не отойдут от границы, то армия Турции продолжит операцию по полному отводу курдских бандформирований.

Антитеррористическая операция «Источник мира» стартовала 9 октября. Благодаря ей армия Турции планирует сформировать безопасную зону с Сирией. Операция направлена против курдских военных формирований и террористов ИГ* (запрещена в РФ). Как подчеркивает Анкара, борьба идет не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые под прикрытием борьбы с ИГ* захватили чужие территории и убивают местное население.

*ИГ - запрещена в РФ.