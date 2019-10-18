Еще 11 белух из «китовой тюрьмы» отправляются на волю в Сахалинский залив

Одиннадцать белух уже погружены на борт и готовы отправиться в район Сахалинского залива, чтобы быть выпущенными на свободу после долгого заключения в «китовой тюрьме» в Приморье.

Дорога до места выпуска морских млекопитающих на волю займет около 3–4 дней, рассказали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО). Отмечается, что белухи прошли осмотр ветеринаров, а во время перевозки с ними будут находиться ученые, врачи и тренеры.

«На борт научно-исследовательского судна ВНИРО уже погружено 11 белух, животные будут перевозиться в специально установленных на судне транспортировочных ваннах», — уточнил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов, цитирует РИА Новости.

Смородов заметил, что отправленная на свободу «партия» белух была взята из одного вольера — между животными уже установились социальные связи, они сдружились за время пребывания в неволе и лучше перенесут плавание. Напомним, первую группу косаток и белух выпустили из бухты Средняя в естественную среду 27 июня, в дальнейшем животных выпускали группами в июле и августе.