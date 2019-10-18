- Глава МИД Франции обсудил с премьером Ирака меры по отношению к иностранным джихадистам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел встречу с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди, обсудив с ним дальнейшие меры по отношению к иностранным джихадистам, которые в настоящее время удерживаются курдскими боевиками на северо-востоке Сирии.

В числе иностранных граждан, воевавших в Сирии на стороне террористической группировки ИГ* (запрещенной в России), как отмечается, 60 французских граждан.

Ирак предлагает всех иностранных террористов забрать и судить их на своей территории по своим законам, предусматривающими возможность смертной казни. Однако, подобное развитие событий противоречит международным обязательствам Франции.

Напомним, ранее курдское агентство ANHA сообщила, что после начала антитеррористической операции Турции на северо-востоке Сирии, боевики ИГ*, содержавшиеся в лагере города Анй-Исса в провинции Ракка, напали на охранявших лагерь курдских боевиков из SDF («Демократических сил Сирии»). До этого сообщалось, что более 850 боевиков ИГ* и членов их семей бежали из лагеря Анй-Исса, предположительно после того, как курдские радикалы исполнили свои угрозы, в случае наступления турецкой армии сложить с себя обязательства по охране лагерей с игиловцами.

Военная операция Анкары против кудской террористической угрозы и остатков группировки ИГ* в приграничных районах на севере Сирии началась 9 октября. Накануне, в четверг 17 октября, США и Турция заключили соглашение о 120-часовом перемирии, за время которого курдские вооруженные бандформирования должны отойти на 30 километров от турецкой границы за пределы создаваемой зоны безопасности.

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