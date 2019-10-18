Скворцова рассказала, сколько раз в год россияне обращаются за первичной медпомощью

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова поучаствовала во всероссийском селектором совещании, главной темой которого стала модернизация первичного звена в области государственной медицины.

«Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз [в год]», — сказала она в ходе мероприятия.

На совещании также обсудили основные принципы, на базе которых будут подготовлены региональные программы модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Стоит отметить, что этим должны заняться все субъекты и Федеральное медико-биологическое агентство. Срок сдачи — до 10 января 2020 года.

На прошлом заседании, которое состоялось 1 октября, говорилось о разработке законопроекта с требованиями к системе оплаты труда специалистов сферы. Как отмечала Скворцова, переход на новую систему будет длиться минимум два года.

Напомним, что федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» является одним из ключевых пунктов национального проекта «Здравоохранение».