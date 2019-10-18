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11:06   18 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского и членов партии «Слуга народа» обвинили в уничтожении свободы слова в стране. Об этом стало известно в пятницу, 18 октября. 

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания захотел лишить лицензии телеканал NewsOne, входящий в структуру телеканала «112. Украина». Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. 

Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили главу украинского государства в уничтожении свободы слова. Так они отреагировали на отказ комитета Верховной рады отозвать иск по телеканалу NewsOne. 

«Абсолютно очевидно, что депутаты от партии «Слуга народа» в комитете по вопросам свободы слова, Нацсовет по телерадиовещанию и сам Зеленский действуют совместно и скоординировано для расправы над неподконтрольными СМИ и уничтожения свободы слова на Украине», — говорится в заявлении на ее сайте.

Ранее глава украинского государства уволил начальника управления Госохраны Украины.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский

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