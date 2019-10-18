Суд оштрафовал протестующих в Кургане врачей за неподчинение полиции

Суд оштрафовал протестующих врачей в Кургане за неподчинение полиции. Решение суда касается представителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и Анастасии Тарабриной.

В минувший вторник, 15 октября, сотрудники областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском отказались покидать больницу, пока не отменят решение о закрытии отделения на ремонт. Медики подозревают, что таким образом власти хотят просто ликвидировать подразделение, а сотрудников разбросать по другим больницам. По словам главврача диспансера, отделение действительно будут ремонтировать, о закрытии речь не идет. При этом в отделении работает 40 сотрудников, всем им предложили новые места работы, 25 человек отказались от вакансий.

Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину после протеста доставили в полицию. Суд назначил женщинам штраф за неповиновение полиции, каждая из их должна заплатить по одной тысяче рублей.