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10:55   18 Октября 2019
Россия

Суд оштрафовал протестующих в Кургане врачей за неподчинение полиции

Суд оштрафовал протестующих в Кургане врачей за неподчинение полиции

Суд оштрафовал протестующих врачей в Кургане за неподчинение полиции. Решение суда касается представителей профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и Анастасии Тарабриной.

В минувший вторник, 15 октября, сотрудники областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавском отказались покидать больницу, пока не отменят решение о закрытии отделения на ремонт. Медики подозревают, что таким образом власти хотят просто ликвидировать подразделение, а сотрудников разбросать по другим больницам. По словам главврача диспансера, отделение действительно будут ремонтировать, о закрытии речь не идет. При этом в отделении работает 40 сотрудников, всем им предложили новые места работы, 25 человек отказались от вакансий. 

Анастасию Васильеву и Анастасию Тарабрину после протеста доставили в полицию. Суд назначил женщинам штраф за неповиновение полиции, каждая из их должна заплатить по одной тысяче рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #врачи #курганская область

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