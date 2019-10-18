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10:43   18 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Украины приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Власти Украины приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Украинское правительство утвердило все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, сообщил заместитель главы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар 18 октября на «Часе вопросов».

«Она [амнистия] может применяться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом», — добавил он.

Совершившие военные (в соответствии с международным законодательством) преступления, а также те, кто причастен к крушению малайзийского Boeing не попадают под амнистию. Стоит отметить, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках неоднократно настаивали на полной амнистии участников гражданский войны.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #амнистия

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