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10:44   18 Октября 2019
Россия

Челябинская учительница начальных классов умерла во время урока

Челябинская учительница начальных классов умерла во время урока

Учительница начальных классов, работавшая в общеобразовательной школе №39 в городе Челябинске, умерла во время урока. Об этом 18 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы городского комитета образования. 

По информации источника ТАСС, женщина умерла в возрасте 61 года. В школе о ней отзывались хорошо. 

«В Челябинске, в школе №39 17 октября умерла педагог, которой, по нашим данным, был 61 год. Рабочая нагрузка у женщины была средняя. Администрация школы характеризует ее положительно», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает СМИ, учительнице стало плохо на уроке. Из класса вывели детей, а затем вызвали медиков. Школьный врач пытался реанимировать женщину до приезда бригады. Усилия специалистов, к сожалению, не помогли. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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