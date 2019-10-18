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10:35   18 Октября 2019
Россия

Образцы новой военной техники представит «Алмаз-Антей» на саммите Россия — Африка

Образцы новой военной техники представит «Алмаз-Антей» на саммите Россия — Африка

Образцы новой военной техники представит «Алмаз-Антей» на саммите Россия — Африка. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что в рамках экспозиции будут представлены ЗРК С-400 «Триумф», «Антей-2500», «Бук-М2Э» и «Тор». Также все желающие смогут увидеть модели радиолокационных станций. Кроме того, концерн оформит отдельную тематическую зону с продукцией гражданского назначения. 

По данным пресс-службы концерна, руководство «Алмаз-Антея» планирует расширить круг потенциальных заказчиков в странах Африканского континента. 

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он продлится два дня. 40 руководителей государств Африканского континента подтвердили участие. На форуме будет работать порядка 650 волонтеров. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #саммит #африка #алмаз-антей #с-400 триумф

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