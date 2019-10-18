Образцы новой военной техники представит «Алмаз-Антей» на саммите Россия — Африка. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что в рамках экспозиции будут представлены ЗРК С-400 «Триумф», «Антей-2500», «Бук-М2Э» и «Тор». Также все желающие смогут увидеть модели радиолокационных станций. Кроме того, концерн оформит отдельную тематическую зону с продукцией гражданского назначения.

По данным пресс-службы концерна, руководство «Алмаз-Антея» планирует расширить круг потенциальных заказчиков в странах Африканского континента.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он продлится два дня. 40 руководителей государств Африканского континента подтвердили участие. На форуме будет работать порядка 650 волонтеров.