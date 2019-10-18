Сатановский объяснил, как Россия поможет американцам в Сирии

Анкара, Москва и Дамаск решают в Сирии свои задачи, а президент США Дональд Трамп смирился с неудачной попыткой свергнуть главу САР Башара Асада — об этом рассказал глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Востоковед пояснил, что российские силы нужны в регионе, чтобы помочь как американским ВС, так и сирийским войскам с турецкими.

«Эрдоган решает свои задачи, параллельно мы решаем свои задачи, Дамаск решает свои задачи, и даже и иранцы не очень против, потому что все хорошо. Мы помогаем американцам уйти без потерь из региона, аккуратно собираемся в качестве военной полиции разграничивать сирийские войска и турецкие войска», — заявил Сатановский во время эфира на Вести FM.

Военная операция «Источник жизни», начатая Анкарой на севере Сирии против курдских формирований и оставшихся в регионе сторонников запрещенного в РФ ИГ*, дала возможность Асаду ввести войска на территории, контролируемые ранее Рабочей партией Курдистана и «Сирийскими демократическими силами» — об этом курдские отряды и власти САР договорились.

А президент США, в отличии от американских конгрессменов, давно принял поражение Вашингтона в попытке свергнуть официальный Дамаск и стремится лишь реализовать свои предвыборные амбиции, работая на американский электорат и Конгресс. Американский президент оставил САР в покое: «Хотят русские разбираться с Сирией – да пусть разбираются с Сирией!», — объясняет востоковед логику главы Штатов.

«Он (Трамп — ред.) уже давно понял то, что в Конгрессе еще не поняли, ругаясь с ним: Сирия упущена, в Сирии не свалить Асада, ничего не выйдет. (…) Поэтому ему надо сконцентрироваться сейчас на том, чтобы не потерять то, что Америка получила в Ираке», — заявил Сатановский.

Напомним, сегодня Трамп заявил о «полном контроле» ситуации вокруг террористов ИГ* в Сирии.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории России.