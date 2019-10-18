Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Адвокат уверяет, что убитый дочерьми Хачатурян был психически здоров

Адвокат уверяет, что убитый дочерьми Хачатурян был психически здоров

 Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы

Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы
Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

 Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине
Экс-помощник директора ФБР рассказал, как педофилы ищут жертв на Facebook

Экс-помощник директора ФБР рассказал, как педофилы ищут жертв на Facebook

 Косачев раскритиковал Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции

Косачев раскритиковал Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции
Адвокат уверяет, что убитый дочерьми Хачатурян был психически здоров

Адвокат уверяет, что убитый дочерьми Хачатурян был психически здоров

 Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы

Педагоги больше всех готовы к переезду в другой регион ради работы
Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

 Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

Депутаты Верховной рады обвинили Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине
Экс-помощник директора ФБР рассказал, как педофилы ищут жертв на Facebook

Экс-помощник директора ФБР рассказал, как педофилы ищут жертв на Facebook

 Косачев раскритиковал Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции

Косачев раскритиковал Трампа за слова о «великом достижении» по курдам и Турции
10:55   18 Октября 2019
Россия

Сатановский объяснил, как Россия поможет американцам в Сирии

Сатановский объяснил, как Россия поможет американцам в Сирии

Анкара, Москва и Дамаск решают в Сирии свои задачи, а президент США Дональд Трамп смирился с неудачной попыткой свергнуть главу САР Башара Асада — об этом рассказал глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Востоковед пояснил, что российские силы нужны в регионе, чтобы помочь как американским ВС, так и сирийским войскам с турецкими.

«Эрдоган решает свои задачи, параллельно мы решаем свои задачи, Дамаск решает свои задачи, и даже и иранцы не очень против, потому что все хорошо. Мы помогаем американцам уйти без потерь из региона, аккуратно собираемся в качестве военной полиции разграничивать сирийские войска и турецкие войска», — заявил Сатановский во время эфира на Вести FM.

Военная операция «Источник жизни», начатая Анкарой на севере Сирии против курдских формирований и оставшихся в регионе сторонников запрещенного в РФ ИГ*, дала возможность Асаду ввести войска на территории, контролируемые ранее Рабочей партией Курдистана и «Сирийскими демократическими силами» — об этом курдские отряды и власти САР договорились.

Сатановский объяснил, как Россия поможет американцам в Сирии

А президент США, в отличии от американских конгрессменов, давно принял поражение Вашингтона в попытке свергнуть официальный Дамаск и стремится лишь реализовать свои предвыборные амбиции, работая на американский электорат и Конгресс. Американский президент оставил САР в покое: «Хотят русские разбираться с Сирией – да пусть разбираются с Сирией!», — объясняет востоковед логику главы Штатов.

«Он (Трамп — ред.) уже давно понял то, что в Конгрессе еще не поняли, ругаясь с ним: Сирия упущена, в Сирии не свалить Асада, ничего не выйдет. (…) Поэтому ему надо сконцентрироваться сейчас на том, чтобы не потерять то, что Америка получила в Ираке», — заявил Сатановский.

Сатановский объяснил, как Россия поможет американцам в Сирии

Напомним, сегодня Трамп заявил о «полном контроле» ситуации вокруг террористов ИГ* в Сирии.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #турция #политика #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...