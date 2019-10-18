Свыше 600 боевиков были задержаны силами стран ШОС в прошлом году

Сотрудники спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году задержали свыше 600 членов международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. Об этом сообщил глава исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ РФ в Сочи.

Помимо этого, на стадии подготовки было пресечено порядка 360 терактов и религиозно-экстремистских преступлений, оперативники изъяли более 170 самопальных бомб и заблокировали доступ к 165 тысячам интернет-порталов, которые содержали запрещенные данные об экстремизме и терроризме.

«В формате РАТС ШОС создан и эффективно функционирует механизм мониторинга и оперативного реагирования на возникновение новых вызовов и угроз безопасности государств-членов ШОС», — продолжил Гиесов.

Структура, по его словам, готова к тесному международному сотрудничеству, целью которого будет создание широкой антитеррористической сети. Что примечательно, здесь должен соблюдаться главный принцип о неприемлемости двойных стандартов, то есть деления террористов на «плохих» и «хороших».

Напомним, что главы России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в 2001 году основали ШОС. В 2017 году к объединению присоединились Индия и Пакистан. Также в организации есть страны со статусами наблюдателей и партнеров.