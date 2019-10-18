Как Леша из Одессы заложил бомбу под Украину, возвращая ей в Раде Кубань

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, известный участием в одесской трагедии 2 мая 2014 года, подал на регистрацию заявление по созданию межфракционной депутатской группы «Кубань». В ее целях прописано:

«Разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь, займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием».

Другие территории это, вероятно, штат Иллинойс в США и провинции Альберта, Саскачеван и Манитоба в Канаде.

Откуда появилась идея

Идея не нова. В 1920-30-х на Кубани, как и на всей территории УССР, проводилась украинизация населения. Алексей Гончаренко, наверное, считает себя автором данной идеи. Но он не прав. Даже если разобрать историю постмайданной пятилетки, то и помимо него найдутся видные украинские политики, озабоченных будущим «украинской Кубани».

Еще сравнительно недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и остановить деградацию украинской инфраструктуры, очень переживал за украинцев Кубани. А потому предлагал не восстанавливать с Россией авиасообщение, пока Москва не вернет Киеву «эту историческую украинскую территорию».

«Кубанский казак» Гончаренко

Но не будем о политических трупах Украины. Вернемся к Алексею Гончаренко и его идее. Судя по тому, что посвященные кубанской теме посты на его странице в Facebook появляются как грибы после дождя, он совсем забыл о своей другой работе.

Этот господин, говорящий на русском языке и ратующий за «украинский дух», недалеко ушел от нынешнего критикуемого им премьера Гончарука и ему подобных. Он не только не считает необходимым писать и говорить, как того требует от других «на государственном языке», но и не понимает, что такое обязанности вообще. Для него жизнь, это погоня за ажиотажем, в данном случае дешевым «патриотическим».

Алексей в своем видео предлагает помнить о миллионах украинцев, которые родились на чужбине. И это правильно. О них надо помнить, как и о тех, кто родился в Лондоне, Чикаго или Калгари. С ними надо общаться и с ними надо налаживать культурные и экономические связи, а не прерывать их в угоду политических амбиций.

А еще было бы неплохо, чтобы депутат Гончаренко вспомнил о тех пока еще десятках миллионов украинцев, которые живут не за «поребриком», а внутри «поребрика», и забота о которых является его прямой обязанностью.

Но о них Леша из Одессы не любит вспоминать и заботиться. Ни вчера, когда он был частью действующей власти, ни сегодня, когда он себя мнит одним из лидеров оппозиции. Да и зачем ему заботиться о ком-то внутри Украины. Ведь этим Скабееву «не позлишь».

Почему Донецку и Луганску нельзя, а Кубани можно?

А еще, увлеченный своей бредовой идеей Алексей, даже не понял, какую бомбу под Украину он закладывает. Ведь его аналогии с Кубанской республикой легко распространяются на Криворожско-Донецкую республику того же периода, которую тогда большевики буквально силком включили в состав УССР, и чьими идейными наследниками себя объявили в свое время ЛНР и ДНР.

Гончаренко на волне дешевого патриотического популизма не понимает, что его пустой и бессмысленной инициативе (можно представить, как к ней отнесутся на Кубани, о которой он «переживает») будут аплодировать в Луганске и Донецке. Ведь если КНР, по его мнению, была законной и ее надо возродить, несмотря на нулевую поддержку местного населения, то чем хуже республики Донбасса, уже шестой год отстаивающие свое право на другую не «бандеровско-шухевичскую» жизнь с оружием в руках? Только потому, что у них нет политической крыши в Вашингтоне?

Но как уже сказано выше, Гончаренко не думает. Он не привык думать и просчитывать свои шаги хотя бы на полгода вперед. Ему главное позлить Скабееву, в чем он честно и признался в начале своего видео.

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