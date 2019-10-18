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10:15   18 Октября 2019
Весь мир

Полиция Каталонии задержала не менее 20 человек в ходе протестов

Полиция Каталонии задержала не менее 20 человек в ходе протестов

Полиция Каталонии задержала не менее 20 человек в ходе продолжающихся в четверг протестов. Об этом сообщает местное издание Pais со ссылкой на заявление правоохранителей. 

В Каталонии четыре дня проходят массовые протесты сторонников независимости автономии. В ходе митингов пострадали пять полицейских. По данным медиков, травмы в ходе беспорядков получили около 20 человек. 

В понедельник Верховный суд Испании огласил приговор в отношении 12 политиков Каталонии из-за их причастности к незаконному референдуму о независимости, который состоялся два года назад. Девять политиков получили сроки от девяти до 13 лет колонии, троих также признали виновными, но присудили им штраф.

После приговора жители Каталонии вышли на улицы, стали перекрывать дороги и железнодорожные пути, устраивать потасовки. В ходе митингов за четыре дня пострадали 500 человек, из них двести — полиция. В ходе протестов за четыре дня удалось задержать порядка сотни человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #протесты #каталония

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