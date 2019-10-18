Двух руководителей ОВД в Москве задержали за взятку

Заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска задержаны за взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в пятницу, 18 октября, на официальном сайте МВД РФ.

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны <...> начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска», — сказано в релизе.

По данным полиции, 3,5 миллиона рублей, которые были переданы двум высокопоставленным офицерам из МВД, это только первая часть незаконного вознаграждения. Общая сумма взятки составила 12 миллионов рублей. За что именно передавались деньги, не сказано.

Отмечается, что материалы в отношении начальника полиции и его заместителя переданы СК РФ. Предстоит выяснить, кто еще замешан в коррупционной схеме.

Между тем в самом отделе полиции уже началась служебная проверка. В случае, если вина задержанных будет доказана, они будут уволены, а их руководители строго наказаны, сказано в релизе на сайте МВД РФ.