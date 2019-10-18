Помпео призвал сохранить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил опасения, что Москва и Пекин уже через год начнут продавать Тегерану высокотехнологичное оружие, которое тот в свою очередь будет перепродавать третьим сторонам, что приведет к росту гонки вооружений на всем Ближнем Востоке.

Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, страны – члены Совета Безопасности ООН должны продлить эмбарго на продажу оружия Тегерану, добавил он.

«Из-за ущербной иранской ядерной сделки, оружейное эмбарго в отношении Ирана перестанет действовать через год. Такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать Ирану высокотехнологичное оружие. Иранский режим сможет свободно продавать оружие кому-либо еще, что вызовет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке», - написал Помпео в своем микроблоге Twitter.

При этом он добавил, что если уже сейчас «поведение Ирана» у некоторых политиков вызывает беспокойство, то как же оно возрастет, когда Тегеран обзаведется передовыми ракетами, дронами, танками и самолетами.

Because of the flawed Iran deal, the UN arms embargo on Iran will expire in one year. Countries like Russia and China will be able to sell Iran sophisticated weapons. The Iranian regime will be free to sell weapons to anyone. This will trigger a new arms race in the Middle East. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 18 октября 2019 г.

Напомним, резолюция 2231 Совбеза ООН была принята 20 июля 2015 года. Документ в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе ограничивал разработки Тегерана в области атомной энергетики исключительно гражданскими целями. Документ предусматривает оружейное эмбарго сроком на пять лет, а также восьмилетний запрет на поставки Ирану технологий производства баллистических ракет.