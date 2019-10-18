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10:59   18 Октября 2019
Весь мир

Помпео призвал сохранить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану

Помпео призвал сохранить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил опасения, что Москва и Пекин уже через год начнут продавать Тегерану высокотехнологичное оружие, которое тот в свою очередь будет перепродавать третьим сторонам, что приведет к росту гонки вооружений на всем Ближнем Востоке.

Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, страны – члены Совета Безопасности ООН должны продлить эмбарго на продажу оружия Тегерану, добавил он.

«Из-за ущербной иранской ядерной сделки, оружейное эмбарго в отношении Ирана перестанет действовать через год. Такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать Ирану высокотехнологичное оружие. Иранский режим сможет свободно продавать оружие кому-либо еще, что вызовет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке», - написал Помпео в своем микроблоге Twitter.

При этом он добавил, что если уже сейчас «поведение Ирана» у некоторых политиков вызывает беспокойство, то как же оно возрастет, когда Тегеран обзаведется передовыми ракетами, дронами, танками и самолетами.

 

Напомним, резолюция 2231 Совбеза ООН была принята 20 июля 2015 года. Документ в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе ограничивал разработки Тегерана в области атомной энергетики исключительно гражданскими целями. Документ предусматривает оружейное эмбарго сроком на пять лет, а также восьмилетний запрет на поставки Ирану технологий производства баллистических ракет.

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Автор: Александр Люблинский
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