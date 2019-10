Помпео призвал сохранить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил опасения, что Москва и Пекин уже через год начнут продавать Тегерану высокотехнологичное оружие, которое тот в свою очередь будет перепродавать третьим сторонам, что приведет к росту гонки вооружений на всем Ближнем Востоке.

Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, страны – члены Совета Безопасности ООН должны продлить эмбарго на продажу оружия Тегерану, добавил он.

При этом он добавил, что если уже сейчас «поведение Ирана» у некоторых политиков вызывает беспокойство, то как же оно возрастет, когда Тегеран обзаведется передовыми ракетами, дронами, танками и самолетами.

Because of the flawed Iran deal, the UN arms embargo on Iran will expire in one year. Countries like Russia and China will be able to sell Iran sophisticated weapons. The Iranian regime will be free to sell weapons to anyone. This will trigger a new arms race in the Middle East.