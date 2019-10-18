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Курды-боевики возобновили обстрелы в районе Рас-аль-Айна, несмотря на соглашение с Анкарой

Курды-боевики возобновили обстрелы в районе Рас-аль-Айна, несмотря на соглашение с Анкарой

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10:00   18 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики возобновили обстрелы в районе Рас-аль-Айна, несмотря на соглашение с Анкарой

Курды-боевики возобновили обстрелы в районе Рас-аль-Айна, несмотря на соглашение с Анкарой

Курдские террористы возобновили огонь в районе сирийского города Рас-эль-Айн, игнорируя соглашение Анкары и Вашингтона о приостановке турецкой операции, сообщило агентство Reuters.

«В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами города стоит дым от обстрела», — указано в публикации.

Отмечается, что курды из вооруженных формирований хотят обратно отвоевать половину населенного пункта. Военные Турции вынуждены дать ответный огонь по курдским радикалам.

9 октября Анкара заявила о начале военной операции антитеррористического характера в Сирии под названием «Источник мира». Она направлена против курдов из Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, и членов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Турки планируют освободить приграничную зону, а также стратегическую трассу М4. На этих территориях хотят расселить беженцев, которые прибыли в турецкое государство спасаясь от террористической угрозы.

Ночью 17 октября США И Турция достигли соглашения о 120-часовой приостановке наступления. За это время курды из «Сирийских демократических сил» должны покинуть 30-километровую приграничную зону. В противном случае, Анкара будет продолжать операцию до полного освобождения земель. Стоит отметить, что курдские боевики долго не могли определиться, поддерживают ли они соглашение.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #обстрел

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