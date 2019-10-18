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9:50   18 Октября 2019
Россия

ЦБ РФ допустил более решительное снижение ключевой ставки

ЦБ РФ допустил более решительное снижение ключевой ставки

ЦБ РФ допустил более решительное снижение ключевой ставки. Об этом заявила председстель ведомства Эльвира Набиуллина. 

По ее данным, когда Центробанк видит, что на экономический прогноз могут повлиять инфляционные факторы и другие данные, то регулятор может более решительно производить снижение, хотя обычно это происходит на 25 базисных пунктов. Набиуллина добавила, что сейчас инфляция составляет 3,8 процента, что ниже целевого показателя Центробанка. 

Как отметила глава ЦБ РФ, в ведомстве видят, что возможно снова снизить ключевую ставку. В 2019 году регулятор делал это уже трижды: в июне, июле и сентябре. 

На этой неделе стало известно, что Центробанк выпустил серебряную памятную монету в честь саммита Россия — Африка.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #набиуллина #цб рф #центробанк

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