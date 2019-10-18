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9:33   18 Октября 2019
Россия

Россияне едят слишком много яиц, но китайцы их обгоняют

Россияне едят слишком много яиц, но китайцы их обгоняют

Жители России употребляют очень много яиц — к такому выводу пришли аналитики Sberbank CIB в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», сообщил журнал Forbes.

Так, при рекомендованной рациональной норме потребления в 260 штук в год, каждый россиянин ест 280 яиц. Вообще, за последнее десятилетие их количество увеличилось в среднем на один процент.

В то же время, США и Европейский союз сильно отстают от России, разница составляет 17 и 33 процента соответственно. Однако это нельзя сказать про Китай, житель которого может съест 300 яиц в год. Как указано в аналитическом отчете, КНР стала крупнейшим мировым рынком этого продукта.

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства», — отметили в публикации.

Россияне едят слишком много яиц, но китайцы их обгоняют

Авторы прогнозируют, что к 2024 году производство яиц достигнет 47,7 миллиардов штук в год, что на шесть процентов выше показателя прошлого года. Помимо этого ожидается, что через пять лет Россия будет чистым экспортером данного товара.

Ранее Росстат сообщал, что в период с января по середину октября текущего года стоимость яйца упала на 14,5 процента.

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Автор: Анна Манц
#россияне #яйца

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