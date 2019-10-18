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9:10   18 Октября 2019
Россия

Главврачей больниц и поликлиник Магадана начнут штрафовать за увольнение медиков

Главврачей больниц и поликлиник Магадана начнут штрафовать за увольнение медиков

Главврачей больниц и поликлиник Магадана начнут штрафовать за увольнение медиков. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По словам Носова, также главврачей будут штрафовать за нарушение нормативов ожидания талона на прием к специалистам. Глава региона возмутился, что пациентам приходится по 20-40 дней ждать талона, чтобы попасть к врачу. По мнению Сергея Носова, это означает, что врач не справляется со своими нормативами, а значит таким специалистам и их руководителям необходимо снизить зарплату. 

Кроме того, вину за массовое увольнение врачей также возложат на главврачей учреждений и на чиновников из регионального Минздрава. Сергей Носов говорит, что регион выплачивает приезжающим на Колыму врачам льготы и подъемные, а они вскоре уезжают, и из шестерых приехавших в городе остается только один. По мнению главы региона, за неэффективно потраченные средства должны ответить представители минздрава. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #магаданская область #колыма #носов

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