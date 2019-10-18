Главврачей больниц и поликлиник Магадана начнут штрафовать за увольнение медиков. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

По словам Носова, также главврачей будут штрафовать за нарушение нормативов ожидания талона на прием к специалистам. Глава региона возмутился, что пациентам приходится по 20-40 дней ждать талона, чтобы попасть к врачу. По мнению Сергея Носова, это означает, что врач не справляется со своими нормативами, а значит таким специалистам и их руководителям необходимо снизить зарплату.

Кроме того, вину за массовое увольнение врачей также возложат на главврачей учреждений и на чиновников из регионального Минздрава. Сергей Носов говорит, что регион выплачивает приезжающим на Колыму врачам льготы и подъемные, а они вскоре уезжают, и из шестерых приехавших в городе остается только один. По мнению главы региона, за неэффективно потраченные средства должны ответить представители минздрава.