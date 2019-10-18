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9:15   18 Октября 2019
Россия

Россияне увидят звездопад Ориониды ночью 21 октября

Россияне увидят звездопад Ориониды ночью 21 октября

Астроном Московского планетария Людмила Кошман рассказала о предстоящем звездопаде Ориониды и дала рекомендации по его наблюдению, сообщило РИА Новости.

Так, явление можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 октября. По словам специалиста, в этом году ожидается сгорание порядка 20 метеоров в час. Чтобы лучше увидеть космическое действо, нужно будет в два часа ночи обратить взор на юго-восток. Однако мероприятию может помешать Луна, так как в это время она войдет в фазу последней четверти и будет засвечивать слабые метеоры.

Россияне увидят звездопад Ориониды ночью 21 октября

Кошман отметила, что звездопад визуально будет как-будто бы вылетать из созвездия Ориона, а падающие «звезды» будут необычайно яркими и быстрыми.

«Наша земля летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и еще встречает поток оставшихся маленьких кусочков кометной пыли, и они врезаются в атмосферу со скоростью примерно 66 километров в секунду», — объяснила она.

Вообще, звездопад Ориониды «рождается» в шлейфе кометы Галлея, которая раз в 76 лет подлетает к Солнцу, где насыщается метеоритной пылью. Именно эта космическая «крошка», попадая в атмосферу нашей планеты, становится звездопадом. Стоит отметить, что комета дважды «встречается» с Землей, порождая не только поток Ориониды, но и весенний поток Аквариды.

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Автор: Анна Манц
#космос #астроном #звездопад

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