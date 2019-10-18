Российское посольство в Японии ответило на предложение провести ОИ-2020 на Курилах

Посольство РФ в Японии ответило на шуточное заявление губернатора Токио Юрико Коикэ, предложившей провести ряд олимпийских состязаний 2020 года – марафон и соревнования по спортивной ходьбе.

В частности, губернатор, комментируя ситуацию с переносом соревнований из Токио в город Саппоро, предложила выбрать местом их проведения «Северные территории», как в Японии называют российские Южные Курилы.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», - заявила она.

В российском посольстве шутку не оценили и отметили, что спорт должен объединять народы, а не становиться предметом «конфронтационных шуток».

«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, Губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся», - говорится в сообщении, опубликованном на страничке посольства РФ в Японии в социальной сети Facebook.

Напомним: в августе текущего года Япония опубликовала карту с маршрутом олимпийского огня, на которой Южно-Курильские острова были включены в границы Страны восходящего солнца.

МИД России со своей стороны подчеркнул, что японская сторона своими действиями никак не может поставить под сомнение российский суверенитет над островами Курильской гряды. Также в ведомстве отметили, что Токио пытается политизировать предстоящие Олимпийские Игры-2020.