Глава Новосибирска не согласен с выводом Минтранса об убыточности метро

Новосибирское правительство продолжит поддерживать метрополитен, несмотря на негативную оценку «подземки» министерства транспорта, заявил глава города Анатолий Локоть.

Напомним, что ранее первый заместитель ведомства Иннокентий Алафинов заявил, что сейчас метро приносит убытки везде, кроме Москвы. В связи с этим, он назвал более целесообразным развитие наземной транспортной инфраструктуры в регионах.

Однако Локоть абсолютно не согласен с таким мнением, для него «подземка» — это «палочка-выручалочка» сибирского мегаполиса. По его словам, такой вид транспорта не только решает проблемы перегруженности трафика, но и создает комфортные условия для пассажиров, особенно в зимний период.

«Размашистые оценки в отношении региональных метрополитенов, что они все являются планово убыточными, неинтересными – это чересчур сильное обобщение», — заявил глава Новосибирска.

Он выразил мнение, что новосибирский метрополитен грамотно спланирован и реализован, а также эффективно работает. В подтверждение он привел данные, согласно которым с 2016 по 2018 год его пассажиропоток вырос на четыре миллиона людей. К концу 2019 года ожидается достижение показателя в 85 миллионов человек.

«Это единственный метрополитен за исключением московского, который не получает субсидиий, дотаций из бюджета города, области и бюджетов других уровней. Он самостоятелен, самодостаточен и эффективен», — уверен градоначальник.

Вместе с тем, ежегодно метро самостоятельно капитально ремонтирует два поезда из четырех вагонов и рельсы. Стоимость проезда составляет всего 22 рубля, тогда как в той же Москве — 55 рублей.