ЦБ выявил свыше двух тысяч нелегальных финансовых организаций

Центральный банк России за первые девять месяцев текущего года выявил 2,165 тысячи нелегальных организаций, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях в интервью ТАСС.

«Основной массив среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы. За девять месяцев было выявлено 1576 таких организаций, это 73 процента от общего числа выявленных нами нелегалов», — добавил он.

Специалист также сообщил, что количество россиян, вовлеченных в финансовые пирамиды, постепенно сокращается. Вместе с тем, растет число людей, которые самостоятельно или через посредников легально инвестируют средства.

«Это яркий тренд», — подчеркнул Лях.

В этом году за три квартала было выявлено 240 компаний с признаками финансовых пирамид. Что примечательно, некоторые из них были «прикрыты» еще до того, как начали обманывать людей, — на этапе раскрутки рекламной кампании. К тому же, сами россияне стале чаще сообщать Центробанку о таких мошенниках.