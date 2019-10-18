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ЦБ выявил свыше двух тысяч нелегальных финансовых организаций

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ЦБ выявил свыше двух тысяч нелегальных финансовых организаций

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8:34   18 Октября 2019
Россия

ЦБ выявил свыше двух тысяч нелегальных финансовых организаций

ЦБ выявил свыше двух тысяч нелегальных финансовых организаций

Центральный банк России за первые девять месяцев текущего года выявил 2,165 тысячи нелегальных организаций, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях в интервью ТАСС.

«Основной массив среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы. За девять месяцев было выявлено 1576 таких организаций, это 73 процента от общего числа выявленных нами нелегалов», — добавил он.

Специалист также сообщил, что количество россиян, вовлеченных в финансовые пирамиды, постепенно сокращается. Вместе с тем, растет число людей, которые самостоятельно или через посредников легально инвестируют средства.

«Это яркий тренд», — подчеркнул Лях.

В этом году за три квартала было выявлено 240 компаний с признаками финансовых пирамид. Что примечательно, некоторые из них были «прикрыты» еще до того, как начали обманывать людей, — на этапе раскрутки рекламной кампании. К тому же, сами россияне стале чаще сообщать Центробанку о таких мошенниках.

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Автор: Анна Манц
#цб рф #финансовая пирамида

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