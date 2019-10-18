Группа спецназа Турции попала в засаду курдских боевиков в сирийской Ракке

Курды из вооруженных формирований устроили засаду в районе сирийской провинции Ракка, в нее попал отряд спецназа Турции.

Точных данных о количестве погибших нет, однако известно о потере как минимум четырех спецназовцев из 11-й бригады коммандос турецких Вооруженных сил. Курдские боевики опубликовали в интернете фото уничтоженного бронетранспортера, шевронов и личных вещей турков.

Напомним, что ночью 17 октября поступали сведения о 120-часовом перемирии.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции антитеррористического характера в Сирии под названием «Источник мира». Турецкий глава Тайип Эрдоган отмечал, что она направлена против курдов из Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его стране, и членов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Наступление преследует цель освободить приграничную зону глубиной 30 километров, а также стратегическую трассу М4. Это необходимо для достижения мира и стабильности в САР.

Стоит отметить, что курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения» территорий от ИГ* попросту оккупировали их и стали давить на местное население — арабов-суннитов. В то время, как САА, ВКС РФ и союзные силы действительно боротись с террористами «Исламского государства»* — курдские радикалы просто «договаривались» с ними, предлагая высокие посты в своих рядах. Они ликвидировали лишь самых ярых религиозных фанатиков.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая операция, запрещена на территории России.