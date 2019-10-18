Трамп сравнил Турцию и курдских боевиков с дерущимися детьми

Американский президент Дональд Трамп, рассказывая о ситуации в Сирии, сравнил Турцию и курдских боевиков с детьми. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Техасе.

По его словам, иногда сторонам нужно дать немноо повоевать, чтобы люди поняли, насколько жестокими бывают войны.

«Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять», - заявил Трамп.

По словам американского лидера, в течение нескольких дней Анкара и курдские боевики ожесточенно воевали в течение нескольких дней. Президент США назвал ужасным тот факт, что оба американских союзника вошли в конфликт и не могли достичь соглашения.

«Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы», - подчеркнул он.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее целью является зачистка приграничной зоны, а также создание на границе буферной зоны.