NI рассказал о «реальном» российском оружии «Судного дня»

Журнал National Interest назвал «настоящим оружием Судного дня» новейший российский автономный подводный крейсер «Юрий Долгорукий».

В качестве примера приводится успешный залповый пуск с подлодки четырех баллистических ракет проекта «Булава» из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Баллистические ракеты поразили цели, расположенные более чем в 5,6 тысячах километров.

Отмечается, что «Булава» обладает необычайно мелкой траекторией, что серьезно затрудняет ее перехват. Ракеты массой 40 тонн могут увернуться от сорока ударов ПВО.

Журнал, сравнивая российский подводный крейсер с иностранными аналогами, в том чисел из США, подчеркивает, что подлодка сможет выполнить свою боевую задачу: разрушить города, даже если другие ядерные силы были ликвидированы при первом ударе.

Головной корабль проекта 955 «Борей» является крупнейшим современным ракетным подводным крейсером стратегического назначения ВМФ РФ.