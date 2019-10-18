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 Вода ушла из серьезно пострадавшего от наводнения Комсомольска-на-Амуре

Вода ушла из серьезно пострадавшего от наводнения Комсомольска-на-Амуре
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Группа спецназа Турции попала в засаду курдских боевиков в сирийской Ракке

Группа спецназа Турции попала в засаду курдских боевиков в сирийской Ракке

 Трамп сравнил Турцию и курдских боевиков с дерущимися детьми

Трамп сравнил Турцию и курдских боевиков с дерущимися детьми
7:37   18 Октября 2019
Весь мир

NI рассказал о «реальном» российском оружии «Судного дня»

NI рассказал о «реальном» российском оружии «Судного дня»

Журнал National Interest назвал «настоящим оружием Судного дня» новейший российский автономный подводный крейсер «Юрий Долгорукий».

В качестве примера приводится успешный залповый пуск с подлодки четырех баллистических ракет проекта «Булава» из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура. Баллистические ракеты поразили цели, расположенные более чем в 5,6 тысячах километров.

Отмечается, что «Булава» обладает необычайно мелкой траекторией, что серьезно затрудняет ее перехват. Ракеты массой 40 тонн могут увернуться от сорока ударов ПВО.

Журнал, сравнивая российский подводный крейсер с иностранными аналогами, в том чисел из США, подчеркивает, что подлодка сможет выполнить свою боевую задачу: разрушить города, даже если другие ядерные силы были ликвидированы при первом ударе.

Головной корабль проекта 955 «Борей» является крупнейшим современным ракетным подводным крейсером стратегического назначения ВМФ РФ.

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Автор: Олег Королев

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