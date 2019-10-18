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 Вода ушла из серьезно пострадавшего от наводнения Комсомольска-на-Амуре

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7:05   18 Октября 2019
Россия

Вода ушла из серьезно пострадавшего от наводнения Комсомольска-на-Амуре

Вода ушла из серьезно пострадавшего от наводнения Комсомольска-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, где во время паводка наблюдалась наиболее сложная в Хабаровском крае ситуация, к пятнице полностью освободился от воды.  Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

За минувший день вода полностью покинула все ранее подтопленные территории в Амурском муниципальном районе города. На текущий момент уровень реки у Комсомольска-на-Амуре составляет 381 сантиметр, опустившись за сутки на 25 сантиметров.

Всего на утро пятницы в Хабаровском крае в зоне подтопления остается 21 населенный пункт, из них в 15 сохраняется подтопление 56 приусадебных участков, 61 земельного участка в и 14 дорог.

Режим ЧС обявлен в Хабаровском крае из-за паводка. Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре н составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от наводнения в регионе составляет около двух миллиардов рублей.

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Автор: Олег Королев
#паводок #комсомольск-на-амуре

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