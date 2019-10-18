Горбачев рассказал о своих обращениях к Путину и Макрону

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Известиям» заявил, что некоторое время назад он обращался к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Горбачева, он не хочет навязываться в советчики главам государств. Однако, он отметил, что готов обращаться к ним в определенных случаях - как правило, в коротком письме. Бывший президент СССР рассказал, что обращался к Путину и французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Горбачев отметил, что на мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Он заявил, что сейчас наблюдает «тревожное время».

«И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», - подчеркнул экс-президент СССР.

Также он отметил, что не скрывает своего мнения, которое высказывает в статьях и интервью, публикуемых в России и за рубежом. По словам Горбачева, иногда он замечает, что его мысли якобы находят отклик в словах и действиях мировых лидеров.

Бывший президент отметил, что в нынешнем мире наблюдаются пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. В качестве примера такой проблемы он назвал разрыв ДРСМД.

Горбачев призвал РФ и США не допустить усугубления угрозы войны и уже отметил, что в данном направлении первый шаг сделал Путин - предложил ввести мораторий на размещение ракет средней дальности.