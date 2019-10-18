Три тысячи детей в Сирии получили вакцины во время массовой прививочной кампании

Более трех тысяч детей в Дамаске получили комплексные вакцины во время национальной прививочной кампании, сообщила глава столичного управления министерства здравоохранения Сирии Сухейра Джума.

По ее словам, итогом прививочной кампании можно назвать, что вакцины получили три тысячи детей. Она отметила, что за последние несколько месяцев это уже не первая кампания такого рода, которую организует сирийский Минздрав.

Джума рассказала, что начиная с момента боевых действий в стране система вакцинации детей в Сирии фактически перестала функционировать.

Глава столичного Минздрава совершила инспекционную поездку в одну из районных поликлиник в городе Хараста, находящемся в окрестностях Дамаска. Административные функции Восточной Гуты перенесены в столицу на время послевоенного восстановления.

Единственная поликлиника в районе Аль-Асад Харасты продолжала работать и во время боев. После освобождения города в поликлинике работают врачи практически всех специальностей.

Главврач медучреждения Муин Хасан сообщил, что прививались дети до пяти лет, поскольку с точки зрения эпидемиологической ситуации они входят в группу риска. По его словам, применялась комплексная вацина, которая также работает против гриппа.

Национальная прививочная кампания для детей от одного года до пяти лет проходила на подконтрольных правительству территориях Сирии с 13 по 17 октября. Она охватила 2,7 миллиона детей. Вакцинацией занимались девять тысяч медиков.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась девятого октября. Анкара поставила своей целью изгнание курдских боевиков из приграничных районов, ликвидацию созданных бандитами «террористически коридоров», а также защиту коренных жителей.