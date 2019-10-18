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5:39   18 Октября 2019
Весь мир

Власти Японии помиловали 550 тысяч осужденных

Власти Японии помиловали 550 тысяч осужденных

Японское правительство распорядилось восстановить в правах 550 тысяч тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю интронизации нового императора. Об этом сообщает телеканал NHK.

Помилование не подразумевает сокращения сроков заключения или отмены приговора. Оно коснется лишь тех, кто был приговорен к штрафу за «легкие» правонарушения и выплатил его, а также если с тех пор прошло более трех лет. Данное решение коснется 550 тысяч человек.

Также в индивидуальном порядке были помилованы еще около тысячи человек, которые из-за тяжелой болезни не могут отбывать длительное наказние, а также те, чьи права были ограничены и кто испытывает сложности при воспитании детей и устройстве на работу.

Во вторник в Японии состоится церемония официального представления нового японского императора Нарухито.

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Автор: Олег Королев
#япония #нарухито

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