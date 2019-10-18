Депутаты призвали спецслужбы РФ выяснить местонахождение сотрудника посольства США Секстона

Комиссия ГД РФ по расследованию вмешательства в дела России подготовит запросы в Следственный комитет относительно сотрудника посольства США в Москве Стивена Майкла Секстона. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Американский гражданин подозревается в том, что он мог проводить обучение участников московских протестов, происходивших летом.

Данное решение было принято депутатами после выступления приглашенных на заседание комиссии представителей RT и медиагруппы «Патриот» (в нее входит ФАН и ПС).

Во время работы комиссии депутаты нашли нарушения в работе таких СМИ, как «Медуза», «МБХ медиа», «Русская служба Би-би-си», «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Представитель RT Сергей Кочетков напомнил, что представляющие интересы третьих стран люди применяли соцсети, чтобы раскачивать протесты.

В свою очередь глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что непосредственное отношение к организации протестов имеет американского посольства Стивен Секстон. На сайте дипмиссии США говорится, что он является главой службы безопасности, что косвенно указывает на его работу в ЦРУ.

Столярчук рассказал, что Секстон ранее работал на аналогичных должностях в Южной Корее, Сербии и Туркмении. Каждое его присутствие сопровождалось беспорядками: именно он опубликовал на сайте посольства подробную карту протестов в Москве. Также известно о его регулярных контактах с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», который возглавляет блогер Алексей Навальный.

По данным «Коммерсанта», участники заседания приняли решение обратиться к правоохранителям. Член комиссии Адальби Шхагошев заявил, что депутаты должна обратиться к спецслужбам и выяснить местонахождение Стивена Майкла Секстона.

Ранее ФАН опубликовал результаты расследования, которое выявило факты неоднократного вмешательства США во внутренние дела России, в том числе - в прошедшие выборы. Также удалось выяснить, что «оппозиция» получает финансирование из-за рубежа. Агентство выяснило, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон - один из специалистов высокого класса Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Предположительно, его задачей РФ была «подчистка» документов ФБК.