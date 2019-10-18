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4:37   18 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор предложил поэтапно запрещать пластиковые пакеты

Роспотребнадзор предложил поэтапно запрещать пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ожидается, что работа в данном вопросе будет вестись поэтапно, вплоть до полного запрета выпуска одноразовых пластиковых пакетов.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что ведомство выступает за переработку пакетов и внедрение механизмов «замкнутой экономики», которые подразумевают, что изделия из пластиков подпадают в группу отходов, направляемых на переработку.

Также подчеркивается, что предложения о поправках в закон об отходах производства уже готовы и в скором времени они будут направлены на согласование в заинтересованные ведомства.

Пресс-служба министерства природы РФ сообщает, что «концептуально» поддерживают инициативу введения поэтапного ограничения на продажу одноразовых пластиковых издений.

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Автор: Олег Королев

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