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4:05   18 Октября 2019
Весь мир

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Зона безопасности, о создании которой США и Турция договорились по итогам консультаций, будет включать 30-ти километровый участок к югу от границы. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, на данный момент турецкие военные контролируют только центральную часть вдоль границы. Джеффри сообщил, что сейчас турецкая сторона ведет собственные переговоры с РФ и Сирией по поводу других районов на северо-востоке страны и в находящемся на западе Манбидже.

Дипломат заявил, что США и Турция детально не обсуждали, будут ли данные области включены в подконтрольную Анкаре зону безопасности.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сообщил, что военная операция Анкары приостановлена на 120 часов. Целью данной меры является предоставление возможности покинуть пограничную зону отрядам курдских боевиков.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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