Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

 Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции
Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

 Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции
3:39   18 Октября 2019
Весь мир

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Французская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает France Info со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

Глава МВД сообщил, что подозреваемый, вдохновившись 11 сентября, планировать угнать самолет. Его арестовали в сентябре.

Кастанер также отметил, что данный арест стал 60-м по счету предотвращенным терактом во Франции за последние шесть лет.

В свою очередь источники в полиции сообщили, что речь идет о тридцатилетнем французском гражданине, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Угнанные террористами два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Здания были полностью разрушены. По официальным данным, жертвами атаки стали 2749 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#франция #теракт #11 сентября

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...