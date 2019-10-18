Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Французская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает France Info со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

Глава МВД сообщил, что подозреваемый, вдохновившись 11 сентября, планировать угнать самолет. Его арестовали в сентябре.

Кастанер также отметил, что данный арест стал 60-м по счету предотвращенным терактом во Франции за последние шесть лет.

В свою очередь источники в полиции сообщили, что речь идет о тридцатилетнем французском гражданине, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

Угнанные террористами два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Здания были полностью разрушены. По официальным данным, жертвами атаки стали 2749 человек.