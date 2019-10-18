Курды-боевики перешли в атаку в Сирии на фоне сообщений о перемирии с Турцией

Курдские боевики после сообщений о перемирии перешли в атаку на северо-востоке Сирии.

В соцсетях появились сведения о том, что курдские вооруженные формирования перешли в атаку и отбили несколько поселений к северу от города Айн-Исса, который находится в зоне проведения антитеррористической операции в Турции.

Курдские боевики активизировались на фоне сообщений о перемирии, достигнутом во время переговоров между Анкарой и Вашингтоном. Соглашение предусматривает 120-часовое прекращение огня, в течение которого курдские боевики должны покинуть 30-ти километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, а также сдать тяжелые вооружения и разрушить свои укрепления. Если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Военная операция «Источник мира» была начата Анкарой 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган заявил, что ее целью является вытеснение поддерживаемых США арабско-курдских бандформирований с приграничной территории Сирии с последующим созданием в регионе «зоны безопасности».

Накануне Турция и Вашингтон договорились о временном прекращении огня в обмен на снятие США введенных ранее ограничительных мер.