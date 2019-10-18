Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

 Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции
Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

Представитель Вашингтона по Сирии уточнил, как США и Турция определяют зону безопасности

 Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции

Теракт в стиле 11 сентября предотвратили во Франции
3:13   18 Октября 2019
Весь мир

Курды-боевики перешли в атаку в Сирии на фоне сообщений о перемирии с Турцией

Курды-боевики перешли в атаку в Сирии на фоне сообщений о перемирии с Турцией

Курдские боевики после сообщений о перемирии перешли в атаку на северо-востоке Сирии.

В соцсетях появились сведения о том, что курдские вооруженные формирования перешли в атаку и отбили несколько поселений к северу от города Айн-Исса, который находится в зоне проведения антитеррористической операции в Турции.

Курдские боевики активизировались на фоне сообщений о перемирии, достигнутом во время переговоров между Анкарой и Вашингтоном. Соглашение предусматривает 120-часовое прекращение огня, в течение которого курдские боевики должны покинуть 30-ти километровую зону вдоль сирийско-турецкой границы, а также сдать тяжелые вооружения и разрушить свои укрепления. Если этого не случится, Турция возобновит военные действия.

Военная операция «Источник мира» была начата Анкарой 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган заявил, что ее целью является вытеснение поддерживаемых США арабско-курдских бандформирований с приграничной территории Сирии с последующим созданием в регионе «зоны безопасности».

Накануне Турция и Вашингтон договорились о временном прекращении огня в обмен на снятие США введенных ранее ограничительных мер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...