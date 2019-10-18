Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ*

Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном контроле» ситуации вокруг ИГ.

По его словам, ИГ* сейчас находится под полным контролем.

Президент США отметил достижение сделки с Турцией, поблагодарив турецкого коллегу и представителя сирийских курдов.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что американские военные не смогли вывезти около пятидесяти «особо важных» террористов ИГ* из тюрем, которыми управляют курды.

В четверг вечером президент Турции Тайип Эрдоган провел четырехчасовые переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в САР.

Поддерживаемые США курдские боевики заняли регион в ходе войны в Сирии под предлогом борьбы с ИГ*. При этом боевики-курды не вели боевых действий против террористов, поскольку многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая организация, запрещена российским судом.