Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен намерены продолжить работу над законопроектом по антитурецким санкциям, несмотря на заключенное соглашение о приостанове операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Сенатор Ван Холлен на своей странице в Twitter написал, что вместе с Грэмом продолжит работать над их общим законопроектом по ограничительным мерам в отношении Анкары.

На минувшей неделе Ван Холен и Грэм представили основные положения своего законопроекта о санциях против Турции. Одним из пунктов является введение санкций в отношении активов турецкого лидера Тайипа Эрдогана и других представителей руководства Турции, а также ограничении выдачи виз официальным лицам. Также законопроект предсматривает меры против Анкары за покупку российских ЗРС С-400, запрет на оказание военной помощи и ограничения в отношении энергетического сектора.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на прошлой неделе. Эрдоган заявлял, что ее целью стала зачистка приграничных территорий от курдских боевиков и закрепившихся там отстатков сил ИГ (террористическая организация, запарещена в РФ).

Ранее Вице-президент США Майк Пенс после четырехчасовых переговоров с Эрдоганом заявил, что Турция согласилась приостановить военную операцию на 120 часов. Также он отметил, что Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в июле. В середине сентября был завершен второй этап поставки. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.