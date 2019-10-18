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2:31   18 Октября 2019
Весь мир

Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен намерены продолжить работу над законопроектом по антитурецким санкциям, несмотря на заключенное соглашение о приостанове операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Сенатор Ван Холлен на своей странице в Twitter написал, что вместе с Грэмом продолжит работать над их общим законопроектом по ограничительным мерам в отношении Анкары.

На минувшей неделе Ван Холен и Грэм представили основные положения своего законопроекта о санциях против Турции. Одним из пунктов является введение санкций в отношении активов турецкого лидера Тайипа Эрдогана и других представителей руководства Турции, а также ограничении выдачи виз официальным лицам. Также законопроект предсматривает меры против Анкары за покупку российских ЗРС С-400, запрет на оказание военной помощи и ограничения в отношении энергетического сектора.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на прошлой неделе. Эрдоган заявлял, что ее целью стала зачистка приграничных территорий от курдских боевиков и закрепившихся там отстатков сил ИГ (террористическая организация, запарещена в РФ).

Ранее Вице-президент США Майк Пенс после четырехчасовых переговоров с Эрдоганом заявил, что Турция согласилась приостановить военную операцию на 120 часов. Также он отметил, что Вашингтон и Анкара договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Поставки новейших российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в июле. В середине сентября был завершен второй этап поставки. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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