Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал усилия Вашингтона и Анкары, направленные на деэскалацию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации.

Отмечается, что Гутерреш осведомлен о переговорах, прошедших между США и Турцией в четверг. Генеральный секретарь поприветствовал любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и защиту мирного населения, в соответствии с уставом ООН и международным гумправом.

Ранее вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в США заявил, тчо Турция согласна приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Также он заявил, что стороны договорились о создании зоны безопасности на границе с САР.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Своей целью Анкара поставила изгнать курдских боевиков из приграничных районов, ликвидировать созданные бандитами «террористические коридоры» и защитить коренное арабское население.