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Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

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Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

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Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

 Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

2:05   18 Октября 2019
Весь мир

Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал усилия Вашингтона и Анкары, направленные на деэскалацию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря всемирной организации.

Отмечается, что Гутерреш осведомлен о переговорах, прошедших между США и Турцией в четверг. Генеральный секретарь поприветствовал любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и защиту мирного населения, в соответствии с уставом ООН и международным гумправом.

Ранее вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в США заявил, тчо Турция согласна приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Также он заявил, что стороны договорились о создании зоны безопасности на границе с САР.

Антитеррористическая операция «Источник мира» началась 9 октября. Своей целью Анкара поставила изгнать курдских боевиков из приграничных районов, ликвидировать созданные бандитами «террористические коридоры» и защитить коренное арабское население.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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