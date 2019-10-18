Переговоры Турции и США не учитывают мнение Сирии, заявил российский депутат

США и Турция в ходе переговоров поо военной ситуации на севере Сирии должны учитывать мнение властей страны, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин.

Ранее вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о достижении договоренностей, согласно которым турецкая сторона обязуется на 120 часов прекратить военную операцию в Сирии.

Шерин заявил, что единственной страной, которая находится законно в Сирии по приглашению президента САР Башара Асада, это Россия. По его словам, все остальные, о чем бы они ни договаривались, не учитывают мнение официального Дамака.

Депутат почдеркнул, что все остальные, о чем бы они не договаривались, не учитывают мнение официального Дамаска. Он отметил, что такой подход неправильный.

«Поэтому о чем там могли Турция и США договориться, это вопрос десятый. Надо учитывать мнение Дамаска», - заявил Шерин.

9 октября Анкара объявила о начале контртеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских террористов и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).