Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

 Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

 Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

Сенаторы США продолжат работу над антитурецкими санкциями, несмотря на соглашение по Сирии

 Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

Генсек ООН поприветствовал усилия США и Турции по деэскалации обстановки в Сирии

1:26   18 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган отметил важность совместных усилий Турции и США для мира на Ближнем Востоке

Эрдоган отметил важность совместных усилий Турции и США для мира на Ближнем Востоке

Совместные усилия США и Турции поспособствуют укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган после достижения турецко-американской договоренности о приостановке антитеррористической операции Анкары.

Ранее Эрдоган провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, которые продолжались более четырех часов. В результате стороны договорились о прекращении операции на 120 часов для отвода сил сирийских курдов на тридцати километров от сирийско-турецкой границы.

На своей странице в Twitter Эрдоган, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, заявил, что после победы над терроризмом, будет спасено «еще больше жизней».

«Уверен, что эти совместные усилия будут способствовать укреплению мира и стабильности в нашем регионе», - заявил он.

Эрдоган обратился к Трампу подчеркнуто вежливо, используя оборот «господин президент» на фоне скандального обращения Трампа к нему, в котором он попросил турецкого президента «не валять дурака» и «не подводить мир».

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Основной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных районах. Анкара также намерена блокировать трассу М-4, которую террористы используют для перемещения и доставки оружия.

Военная операция Турции направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Ефрата под предлогом борьбы с ИГ*. На деле они не вели боевых действий против террористов, поскольку многие из них входят в состав вооруженных формирований. Деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала увеличению числа «спящих ячеек» ИГ*.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...