Эрдоган отметил важность совместных усилий Турции и США для мира на Ближнем Востоке

Совместные усилия США и Турции поспособствуют укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган после достижения турецко-американской договоренности о приостановке антитеррористической операции Анкары.

Ранее Эрдоган провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, которые продолжались более четырех часов. В результате стороны договорились о прекращении операции на 120 часов для отвода сил сирийских курдов на тридцати километров от сирийско-турецкой границы.

На своей странице в Twitter Эрдоган, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, заявил, что после победы над терроризмом, будет спасено «еще больше жизней».

«Уверен, что эти совместные усилия будут способствовать укреплению мира и стабильности в нашем регионе», - заявил он.

Эрдоган обратился к Трампу подчеркнуто вежливо, используя оборот «господин президент» на фоне скандального обращения Трампа к нему, в котором он попросил турецкого президента «не валять дурака» и «не подводить мир».

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на северо-востоке Сирии. Основной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных районах. Анкара также намерена блокировать трассу М-4, которую террористы используют для перемещения и доставки оружия.

Военная операция Турции направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Ефрата под предлогом борьбы с ИГ*. На деле они не вели боевых действий против террористов, поскольку многие из них входят в состав вооруженных формирований. Деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала увеличению числа «спящих ячеек» ИГ*.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.