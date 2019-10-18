Россия не утратит роль в урегулировании в Сирии из-за соглашения Турции и США, заявил эксперт

Договоренности между Турцией и США о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, достигнутые на переговорах между американским вице-президентом Майком Пенсом и турецким лидером Тайипом Эрдоганом, не позволят Вашингтону перехватить у Москвы инициативу в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил ТАСС глава Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

По его словам, США все время хотели перехватить инициативу в сирийском урегулировании, но этом у них не получается. Эрдогану уже понятно, что с Москвой можно иметь дело и рассчитывать на данные ей обязательства, в отличие от Вашингтона. Аналитик уверен, что договоренности никак не повлияют на позиции России в дальнейшем мирном урегулировании.

Эксперт отмечает, что приостановка операции была ожидаемой, поскольку на Анкару оказывалось давление со всех сторон. Также аналитик напомнил, что именно непоследовательность позиции США, которые ранее поддерживали курдских боевиков, и привела к возобновлению боевых действий.

Фитин отметил, что в США поняли, что могут потерять ключевого союзника, и поэтому предприняли все возможности, чтобы как-то наладить резко ухудшившиеся отношения.

«Раз делегация США состояла из ключевых на сегодняшний день американских политиков, наверняка, они ехали не с пустыми руками», - подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что для Эрдогана решение о приостановке операции было непростым, поскольку тот неоднократно заявлял о готовности довести антитеррористическую операцию в Сирии до конца.